«Зеленый сад» высадит более ста сосен вдоль Муромского шоссе

«Зеленый сад» высадит более ста сосен на Муромском шоссе. Корреспондент РЗН. Инфо побывала на высадке около ЖК «Еврокласс-4» во вторник, 10 декабря.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал, что в буферной зоне между Муромским шоссе и жилыми домами в ближайшие несколько дней появится более 140 хвойных деревьев. Сосны высотой до 15 метров имеют возраст 15-20 лет.

«Это красивый городской проект. Сегодня мы можем увидеть работу большой установки на базе экскаватора, которая может высаживать деревья высотой до 15 метров с объемным комом земли. Кстати, сосны высотой 15 метров можно сравнить с четырехэтажным домом. Мы специально запустили этот проект не у себя, в „Зеленом саду“, а на территории нашего муниципалитета. Нам очень хочется чтобы город становился вместе с „Зеленым садом“ красивее. К 12 декабря здесь будет лесной массив», — поделился Оришкевич.

Специалист группы ландшафтного озеленения компании Алексей Семенов рассказал, как именно проводят пересадку хвойных. По его словам, компания «Зеленый сад» специально приобрела корчеватель, который позволяет выкапывать деревья с большим комом массой до четырех тонн. Специальным образом этот ком формируют металлической сеткой и мешковиной, обвязывают и перевозят на новое место высадки. После этого готовят посадочные ямы большого диаметра и аккуратно опускают туда дерево.

Семенов пояснил, что для хвойных самое лучшее время для пересадки — зима. По его словам, именно в этот период дерево находится в «спящем состоянии» — это позволяет пересадить сосны относительно безболезненно. После высадки на новое место садовники «Зеленого сада» будут поливать деревья, чтобы образовался ледяной ком. Как отметил Семенов, именно такой уход поможет дереву восстановиться весной. Далее деревьям понадобятся обработка от вредителей, подкормки и дождевой полив.

«Сосна — визитная карточка нашей полосы. Это вечнозеленое и долговечное растение, которое не только красивое, но и способно хорошо себя чувствовать в условиях рязанского климата», — подчеркнул специалист по озеленению.