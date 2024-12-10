Заместителем директора по развитию музея-заповедника Есенина стала Ольга Голева

Ранее она занимала должность начальника управления культуры администрации Рязани.

Заместителем директора по развитию музея-заповедника Есенина стала Ольга Голева. Об этом говорится на сайте учреждения.

До этого она занимала должность начальника управления культуры администрации Рязани.

Напомним, Ольга Голева покинула пост в апреле.

Ранее сообщалось, что директором музея-заповедника Сергея Есенина стал Вячеслав Журавлев.