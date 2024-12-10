Январские морозы придут в ЦФО в субботу

Столбики термометров опустятся до отметок −10…−15°С.

Январские морозы придут в ЦФО в субботу. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, уже 11 декабря начнет «прорываться» холодный атмосферный фронт. Предполагается, что он дойдет до самых южных регионов страны.

Ночью 14 декабря столбики термометров опустятся до отметок −10…−15°С, что соответствует климатической норме января.

Однако, по словам синоптика, похолодание будет кратковременным. 15 декабря прогнозируются снегопады и повышение температуры воздуха.