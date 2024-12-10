Wildberries уберет с продаж популярные у детей ингаляторы

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. После проверки товар решили убрать с онлайн-витрин

Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы. Соответствующее решение приняли после проверки, сообщило РИА Новости во вторник, 10 декабря, в свое Telegram-канале.

В публикации скзано, что в декабре первый зампред комитета Госдумы по контролю Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.

Товары, уточнил Гусев в беседе с РИА Новости, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными «карандашами для носа».

После проверки Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы.