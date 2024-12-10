Wildberries уберет с продаж популярные у детей ингаляторы
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. После проверки товар решили убрать с онлайн-витрин
Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы. Соответствующее решение приняли после проверки,
В публикации скзано, что в декабре первый зампред комитета Госдумы по контролю Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.
Товары, уточнил Гусев в беседе с РИА Новости, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными «карандашами для носа».
После проверки Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы.