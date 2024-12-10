Во Франции заявили, что Зеленский потребовал «развертывания войск ЕС на Украине»

Заявление сделано во время встречи в Париже.

Во время встречи в Париже Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку французских войск на Украину до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По его словам, Зеленский потребовал «развертывания французских и европейских войск в Украине» против России".