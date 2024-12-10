В Сасове сотрудница аптеки напала на покупателя

Женщина вышла к покупательнице с канцелярским ножом.

В Сасове сотрудница аптеки напала на покупателя. Пост с жалобой опубликовали в паблике «Сасово Online».

По словам автора поста, она пришла в аптеку возле поликлиники, чтобы купить лекарства по рецепту.

«Фармацевты отказали. Они были якобы заняты. Через сколько они освободятся не сказали. Я попросила отдать мне мой рецепт, чтобы пойти в другую аптеку». — написала женщина.

Она отметила, что после этого к ней вышла сотрудница аптеки с канцелярским ножом и попыталась отобрать телефон.

«После недолгой дискуссии фармацевт с незакрытым канцелярским ножом, оттолкнув дверь ногой, бросилась ко мне отбирать телефон, на который снималось видео, и пыталась его разбить», — пояснила покупательница.

По ее словам, телефон отобрать фармацевтам не удалось, после этого женщине выдали лекарство.