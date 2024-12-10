Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-1°
Срд, 11
-1°
Чтв, 12
-2°
ЦБ USD 100.03 0.65 11/12
ЦБ EUR 106.2 1.1 11/12
Нал. USD 100.10 / 100.00 10/12 18:25
Нал. EUR 105.80 / 107.99 10/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
12 853
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
12 963
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
15 500
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
19 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Сасове сотрудница аптеки напала на покупателя
Женщина вышла к покупательнице с канцелярским ножом.

В Сасове сотрудница аптеки напала на покупателя. Пост с жалобой опубликовали в паблике «Сасово Online».

По словам автора поста, она пришла в аптеку возле поликлиники, чтобы купить лекарства по рецепту.

«Фармацевты отказали. Они были якобы заняты. Через сколько они освободятся не сказали. Я попросила отдать мне мой рецепт, чтобы пойти в другую аптеку». — написала женщина.

Она отметила, что после этого к ней вышла сотрудница аптеки с канцелярским ножом и попыталась отобрать телефон.

«После недолгой дискуссии фармацевт с незакрытым канцелярским ножом, оттолкнув дверь ногой, бросилась ко мне отбирать телефон, на который снималось видео, и пыталась его разбить», — пояснила покупательница.

По ее словам, телефон отобрать фармацевтам не удалось, после этого женщине выдали лекарство.