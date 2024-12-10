В Ряжске инспекторы поймали пьяного водителя

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В Ряжске инспекторы поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Рязанской области.

Инцидент произошел 7 декабря около дома № 59 на улице Лапутина. Полицейские остановили автомобиль Chery Arrizo, за рулем которого был 26-летний гражданин с характерными признаками алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, которое показало 0,417 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.