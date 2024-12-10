В Рязанском госпитале для ветеранов войн появился новый аппарат для реабилитации

Тренажер называется «Баланс-Мастер». Его используют для восстановления координации и равновесия у пациентов. Занятия на тренажере назначают при нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, переломах, неврологических дефицитах.

В Рязанском госпитале для ветеранов войн, который находится на улице Вознесенской, появился новый аппарат для реабилитации. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в группе медчреждения во «ВКонтакте».

Тренажер называется «Баланс-Мастер». Его используют для восстановления координации и равновесия у пациентов. Занятия на тренажере назначают при нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, переломах, неврологических дефицитах.

Как указано в посте, во время тренировки пациент занимается на платформе, которая реагирует на движения или перемещение центра тяжести.

Отмечается, что после занятий на тренажере у пациентов улучшается работа опорно-двигательного аппарата, снижается тонус мышц, повышается управляемость телом.