В Рязанской области водитель электропогрузчика наехал на рабочего на складе

Мужчина получил тяжелые травмы.

В Рязанской области водитель электропогрузчика наехал на рабочего на складе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в Клепиковском районе. Грузчик предприятия не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы электропогрузчика и при движении задним ходом наехал на подсобного рабочего.

Мужчина получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление виновного лица.