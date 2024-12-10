В Рязанской области сохранится непогода
Ночью и днем 11 декабря на территории Рязанской области местами сохранится гололед, на дорогах гололедица, местами туман с видимостью 200-500 метров. В отдельных районах области пройдет ледяной дождь.
В Рязанской области сохранится непогода. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и днем 11 декабря на территории Рязанской области местами сохранится гололед, на дорогах гололедица, местами туман с видимостью 200-500 метров.
В отдельных районах области пройдет ледяной дождь.
Ранее метеопредупреждение действовало до конца суток.