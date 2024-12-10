В Рязанской области провели совещание, посвященное реализации нацпроекта «Культура»

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось методическое совещание под председательством статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой.

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось методическое совещание под председательством статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой. От имени губернатора Павла Малкова участников приветствовал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

В совещании приняли участие министры культуры субъектов РФ, руководители ведомств в сфере сохранения объектов культурного наследия (ОКН), представители музеев и театров. Они обсудили итоги реализации национального проекта «Культура», новые направления деятельности, вопросы сохранения ОКН и развития музейного дела.

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что методическое совещание продолжает тему парламентских слушаний, которые прошли накануне в Совете Федерации РФ. Рязанская область выбрана не случайно — на территории региона расположено более 3 тысяч ОКН, успешно работают учреждения культуры.

«Сохранение культурного наследия нашей страны лежит в основе национальных приоритетов государственной политики. Министерство культуры России совместно с регионами ведет большую работу в этом направлении: ведем реестр ОКН, федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия, музейный каталог, реализуем национальный проект „Культура“ — федеральные проекты „Инфраструктура культуры“, „Творческая деятельность“, „Цифровая культура“. Все это направлено на сохранение и продвижение культурного наследия России», — подчеркнула Жанна Алексеева.

Подводя итоги реализации нацпроекта, заместитель Министра культуры РФ подчеркнула, что большое внимание уделяется развитию современной инфраструктуры. Всего в субъектах РФ реконструировано и построено более 3 тысяч учреждений: ДК, театры, школы искусств, региональные и муниципальные музеи, модельные библиотеки, в учреждениях обновлено оборудование. Новые автоклубы позволили сделать культурные события доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов. Благодаря нацпроекту поддержано более 10 тысяч творческих инициатив, оцифрованы книжные реликвии, специалисты отрасли повышают квалификацию на базе центров непрерывного образования. Большой отклик получила программа «Волонтеры культуры».

Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин обратил внимание на то, что Рязанская область использует все возможности для сохранения объектов культурного наследия и реализации новых проектов. Важным шагом стало включение в число пяти пилотных регионов долгосрочной программы сохранения ОКН России, которая запущена по поручению президента РФ.

«Занимаемся восстановлением знаковых мест, как пример — Рязанская ВДНХ — это архитектурный комплекс, который был создан в 50 годы. Он находился в плачевном состоянии, восстановлен за последние 2 года. В приоритете также развитие музейной сферы, театров. В рамках нацпроекта „Культура“ проведен капремонт здания театра юного зрителя. Завершаем реконструкцию Дворца культуры и искусства, бывшего ДК Птицеводов. Всего за время работы национального проекта около 50 объектов Рязанской области получили новую жизнь, а рязанцы получили новые возможности культурного просвещения», — сказал Артем Никитин.

Он отметил, что благодаря увеличению количества мест для посещения и богатой событийной повестке, которая развивается вокруг новых объектов и локаций, все больше туристов посещают регион. Рязанская область вошла в топ-3 регионов России по динамике роста туристического потока.

В рамках совещания участники посетили популярные туристические объекты, в числе которых территория Рязанской ВДНХ, Театр юного зрителя, Музей-усадьба академика И.П. Павлова и другие.