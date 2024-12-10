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В Рязани в День Героев Отечества обновили фотоэкспозицию «Время выбрало нас»
Собравшиеся почтили минутой молчания память бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО, в вооруженных конфликтах и локальных войнах. К фотопортретам воинов возложили цветы.

В Гвардейском сквере Рязани в День Героев Отечества открыли обновленную фотоэкспозицию «Время выбрало нас», посвященную погибшим землякам — защитникам страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

От имени Губернатора собравшихся приветствовала первый зампред правительства Анна Рослякова. Она выразила слова благодарности инициаторам проекта «Гордость Рязанской земли: 137 гвардейский парашютно-десантный Рязанский полк Ордена «Красной Звезды» — региональному отделению Комитета семей воинов Отечества.

«Мне кажется, что этот проект нельзя прекращать. Все мы должны помнить о наших защитниках и передавать эту память из поколения в поколение. Героями не рождаются, героями становятся! Наш общий долг — не забывать о тех, кто сложил свои головы ради будущего страны. Нам есть с кого брать пример. Пример мужества, героизма и самоотверженности, искреннего служения своей Родине и семье», — сказала Рослякова.

К участникам торжественной церемонии обратился гвардии подполковник, ветеран СВО, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин. Он отметил, что в настоящее время всех россиян объединяет стремление сделать как можно больше для страны, защитить ее суверенитет, безопасность и независимость.

Собравшиеся почтили минутой молчания память бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО, в вооруженных конфликтах и локальных войнах. К фотопортретам воинов возложили цветы.

Справка:

Работа выставки «Время выбрало нас» с фотопортретами земляков — защитников Отечества является частью регионального патриотического проекта «Гордость Рязанской земли: 137 гвардейский парашютно-десантный Рязанский полк Ордена Красной Звезды». Он инициирован в 2023 году рязанским отделением КСВО, поддержан Фондом Президентских грантов и областным Правительством. В его рамках жители Рязани могут ознакомиться со стационарной экспозицией в Гвардейском сквере; в муниципальных образованиях она проходит в передвижном формате. Кроме того, реализуется большое количество просветительских мероприятий с детьми и подростками, встречи с Героями РФ, ветеранами боевых действий.