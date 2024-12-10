В Рязани осудили мужчину за незаконный оборот наркотиков

Вину в совершенном преступлении мужчина признал, способствовал раскрытию преступления.

В Рязани осудили мужчину за незаконный оборот наркотиков. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в марте 2024 года мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил оптовую партию наркотиков. Запрещенные вещества он хотел передать другому участнику преступной группы для дальнейшего сбыта.

Однако мужчину задержали. У него нашли марихуану общей массой не менее 77,76 грамма, а также МДМА общей массой не менее 3,42 грамма.

Как указано в публикации, вину в совершенном преступлении мужчина признал. Также он способствовал раскрытию преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил злоумышленнику наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.