В Рязани еще на девяти улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.
В Рязани еще на девяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил Водоканал.
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:
- Касимовское шоссе 46, 48, 48 корп.2, 48 корп.3, 48 корп.4, 48 корп.5, 48а (МБДОУ Детский сад № 138), 50, 50а (МАДОУ города Рязани Детский сад № 147), 50б, 52, 52 корп.1, 52 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 56, 56 корп.1;
- Новоселов 33, 33 корп.6;
- Тимакова 3, 5, 7 (МБОУ Школа № 67);
- Есенина 22;
- К.Маркса 2/7, 4, 4 корп. 1 (МБОУ Школа № 46);
- Магистральная 8, 8 корп.1
- Высоковольтная 5,5 корп.1; 7к1
- Дзержинского 14;14а, 14б
- Троллейбусный переулок 21, 6а.