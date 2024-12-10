В России запретят WhatsApp* и Telegram

Решение вступит в силу с сентября 2026 года.

В России запретят Telegram. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минцифры.

Людям, которые работают в банках, маркетплейсах и службах доставки ограничат пользование всех зарубежных мессенджеров, в том числе Viber, Snapchat и WhatsApp*.

Решение вступит в силу с сентября 2026 года.

Кроме того, оно затронет госслужащих и сотрудников операторов связи.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.