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В России запретят WhatsApp* и Telegram
Решение вступит в силу с сентября 2026 года.

В России запретят Telegram. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минцифры.

Людям, которые работают в банках, маркетплейсах и службах доставки ограничат пользование всех зарубежных мессенджеров, в том числе Viber, Snapchat и WhatsApp*.

Решение вступит в силу с сентября 2026 года.

Кроме того, оно затронет госслужащих и сотрудников операторов связи.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.