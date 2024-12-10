В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Было зафиксировано почти 760 тысяч случаев заражения.

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Было зафиксировано почти 760 тысяч случаев заражения.

«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 81 миллиона человек.