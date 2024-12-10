В России за год предотвратили 190 терактов

По информации НАК, шесть терактов готовили участники запрещенных в РФ движений в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

В России за год предотвратили 190 терактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По информации ведомства, шесть терактов готовили участники запрещенных в РФ движений в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Также комитет определил направления работы на 2025 год.