В России разработали Кодекс этики применения ИИ в сфере охраны здоровья

Документ составлен Минздравом вместе с экспертами и внештатными специалистами.

В России разработали Кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья. Об этом пишет РБК.

Документ составлен Минздравом вместе с экспертами и внештатными специалистами. Он состоит из четырех глав и затрагивает вопросы от необходимости обеспечения конфиденциальности данных до комплексного контроля над системой искусственного интеллекта.

В ведомстве отметили, что кодекс предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки, внедрения и использования технологий ИИ. Он призван защищать интересы людей и укреплять доверие пациентов и врачей к искусственному интеллекту.