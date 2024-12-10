В России предложили ввести штрафы за оправдание домашнего насилия

Наказание предполагает взыскание в размере от пяти до 10 тысяч рублей.

В России предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия. Об этом пишут «Известия».

Соответствующую инициативу направили на отзыв в правительство РФ.

Законопроект предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях статью, которая устанавливает ответственность за публичное оправдание и пропаганду домашнего насилия. Наказание предполагает взыскание в размере от пяти до 10 тысяч рублей.

«Пропаганда домашнего насилия не должна звучать безнаказанно. Традиционной ценностью россиян всегда были семья и любовь, бережное отношение к близким. Однако существуют и деструктивные силы, направленные на нормализацию насилия в семье: „Бьет — значит любит“. Вопрос не только в наказании за само насилие, но и в формировании нетерпимого отношения к нему», — пояснили авторы проекта.