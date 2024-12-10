В России предложили ввести новую систему оценки при поступлении в вузы

Глава СПЧ Фадеев заявил, что в России нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ.

В России предложили ввести новую систему оценки при поступлении в вузы. Об этом пишет РИА Новости.

Глава СПЧ Фадеев заявил, что в России нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ.

Сам ЕГЭ он на заседании СПЧ с Путиным назвал стержнем образовательной системы, отметив, что у него есть много плюсов.