В раде заявили о необходимости Киева отказаться от членства в НАТО

Там добавили, что именно стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу и стало причиной конфликта с Россией.

В Верховной раде заявили о необходимости Киева отказаться от членства в НАТО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Александра Дубинского.

«Приглашение в НАТО не дает нам гарантий безопасности. Гарантии на бумагах не работают, и история не знает случаев, кого они спасали. Украина должна полагаться на собственные гарантии, выработанные в условиях реальности», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что именно стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу и стало причиной конфликта с Россией.