В Окском заповеднике в два раза сократилось поголовье русской выхухоли
На сегодняшний день в заповеднике насчитывается около 800 зверьков.
В Окском заповеднике в два раза сократилось поголовье русской выхухоли. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Отмечается, что численность животных за последние 15 лет сократилась из-за отсутствия весенних паводков и долгих засушливых периодов. На сегодняшний день в заповеднике насчитывается около 800 зверьков.
Для спасения популяции редких животных эксперты настаивают на восстановлении деградировавшие пойменные угодья в заповеднике.