В Окском заповеднике в два раза сократилось поголовье русской выхухоли

На сегодняшний день в заповеднике насчитывается около 800 зверьков.

В Окском заповеднике в два раза сократилось поголовье русской выхухоли. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что численность животных за последние 15 лет сократилась из-за отсутствия весенних паводков и долгих засушливых периодов. На сегодняшний день в заповеднике насчитывается около 800 зверьков.

Для спасения популяции редких животных эксперты настаивают на восстановлении деградировавшие пойменные угодья в заповеднике.