В одном из российских регионов запретят продавать алкоголь в заведениях общепита
В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00.
В одном из российских регионов запретят продавать алкоголь в заведениях общепита. Об этом пишет ТАСС.
В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00.
Отмечается, что также в регионе сократится число точек продажи спиртного в жилых домах.
Ранее в одном из российских регионов решили продавать алкоголь по два часа в день.