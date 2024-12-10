В одном из российских регионов запретят продавать алкоголь в заведениях общепита

В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00.

В одном из российских регионов запретят продавать алкоголь в заведениях общепита. Об этом пишет ТАСС.

В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00.

Отмечается, что также в регионе сократится число точек продажи спиртного в жилых домах.

Ранее в одном из российских регионов решили продавать алкоголь по два часа в день.