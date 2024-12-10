В Красноярске подросток погиб, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге

В Красноярске подросток погиб, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге. Об этом пишет «112».

Отмечается, что на месте ДТП скончалась 17-летняя Елизавета.

Кроме того, серьезно пострадала 20-летняя Екатерина.

Водитель на «Тойоте», в которого и «влетели» подруги, правил не нарушал — ехал со скоростью менее 40 км/ч и был трезв.

Состояние опьянения не выявлено и у 27-летнего водителя «Хонды» Илкина Керимова, который катал девушек.

Возбуждено уголовное дело.