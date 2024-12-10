В Госдуме разработают законопроект для возвращения оценок за поведение в школе

Президент отметил, что тему нужно обсудить с родителями и специалистами.

В Госдуме разработают законопроект для возвращения оценок за поведение в школе. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Владимир Путин ранее на заседании с членами Совета по правам человека заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами. Однако при возобновлении этой системы она должна на что-то влиять.

«Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение. Что это значит? Значит, надо возвращать… Нужен законопроект. Подготовим», — заявил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.