В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для контроля видеоигр

По мнению авторов инициативы, это нужно для фильтрации контента, который сильно влияет на детей.

В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для контроля видеоигр. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя Комитета ГД по просвещению Яну Лантратову.

«Мной совместно с Институтом развития интернета был подготовлен законопроект о прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами и другие предложения. Я предлагаю обсудить их межфракционно в рамках рабочей группы», — заявила депутат.

По ее мнению, это необходимо для фильтрации контента, который сильно влияет на детей. Лантротова привела в пример видеоигры, в которых демонстрируются сцены стрельбы в школах, что в дальнейшем становится нормальным сценарием для несовершеннолетних.

Парламентарий также предложила ввести проверку обычных игрушек на деструктив — они должны подпадать под законодательство о защите детей от вредной информации. Помимо прочего, необходимо ввести проверки на токсичные материалы: свинец, фенол, ртуть, фармальдегид, фосфор.