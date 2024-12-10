В ЕС раскрыли, когда начнутся мирные переговоры России и Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что мирные переговоры по Украине могут начаться этой зимой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что мирные переговоры по Украине могут начаться этой зимой. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила «Российская газета».
Туск напомнил, что именно Варшава будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025-го года и, по его словам, приложит максимум усилий для урегулирования украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев отказывается от переговоров.