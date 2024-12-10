В Ермиши пьяный рецидивист угрожал приятельнице кочергой

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Ермиши пьяный рецидивист угрожал приятельнице кочергой. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила, что дома нетрезвый знакомый угрожает ее убить.

На адрес выехали правоохранители и доставили 50-летнего ермишинца в отдел. Известно, что ранее его неоднократно судили за подобные преступления.

По предварительной информации, мужчина зашел к знакомой. Они выпили, в процессе застолья произошла ссора, дебошир схватил кочергу и пригрозил убийством.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.