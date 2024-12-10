В 2025 году в Рязанской области повысится стоимость проезда в электричках

С 1 января цена проезда за одну десятикилометровую зону в поездах Центральной пригородной пассажирской компании увеличится до 30 рублей.

В 2025 году увеличится тариф на проезд в пригородных электричках на территории Рязанской области. Соответствующее постановление опубликовала Региональная энергетическая комиссия.

С 1 января цена проезда за одну десятикилометровую зону в поездах Центральной пригородной пассажирской компании увеличится до 30 рублей.

В 2025 году стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 60 рублей, до Ряжска — 360, до Сасова — 540, до Шилова — 330, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 600.