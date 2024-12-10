РЖД возобновят пассажирские перевозки из Приморья в Китай и КНДР

С 15 декабря на приграничные станции Китая и Северной Кореи можно будет доехать из Приморского края железнодорожным транспортом. Напомним, железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР приостановливали в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

РЖД возобновят пассажирские перевозки из Приморья в Китай и КНДР. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил «Ъ».

С 15 декабря на приграничные станции Китая и Северной Кореи можно будет доехать из Приморского края железнодорожным транспортом.

«В международном сообщении выйдет на маршрут поезд № 401/402 Гродеково (РФ)—Суйфэньхэ (КНР), отменный в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Также назначен новый поезд № 645/646 Хасан (РФ)—Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда № 651/652 Уссурийск (РФ)—Туманган (КНДР)», — говорится в сообщении.

Поезда Хасан—Туманган начнут ходить по понедельникам, средам и пятницам в 15:30 по владивостокскому времени (8:30 мск), время в пути — 17 минут. Расписание поездов Гродеково—Суйфэньхэ пока не обнародовано.

В настоящее время из Приморья в Китай можно добраться автобусами и авиарейсами, в Северную Корею — только регулярными авиарейсами Владивосток—Пхеньян.

Напомним, железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР приостановливали в 2020 году из-за пандемии коронавируса.