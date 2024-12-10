Рязанские волонтеры убрали поваленные деревья после урагана

Одно из насаждений, прежде чем распилить, пришлось поднимать с помощью блок-роликов, веревок и альпинистского снаряжения.

Рязанские волонтеры убрали поваленные деревья после урагана. Об этом сообщается в группе МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

Отмечается, что после сильного ветра сосны повалило на электрический столб, забор и дорогу.

Одно из насаждений, прежде чем распилить, пришлось поднимать с помощью блок-роликов, веревок и альпинистского снаряжения.