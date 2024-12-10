Рязанская прокуратура обнаружила нарушение в работе судебных приставов

Рязанская прокуратура обнаружила нарушение в работе судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в октябре 2024 года территориальным отделом ОСП возбуждено исполнительное производство о взыскании с предпринимателя штрафа в размере 350 тысяч рублей. Одновременно наложили арест на счета в кредитных и банковских организациях.

Основанием для возбуждения производства явилось постановление по делу об административном правонарушении, которое в нарушение требований закона не вступило в законную силу и было обжаловано должником в суде.

В связи с чем судебным приставом-исполнителем решение о возбуждении исполнительного производства было принято незаконно и необоснованно.

Права предпринимателя восстановлены.