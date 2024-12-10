Рязанку осудили за призывы к оказанию финансовой помощи ВСУ
Суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Рязанку осудили за призывы к оказанию финансовой помощи ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
Установлено, что фигурантка дела с использованием сети Интернет осуществляла призывы к оказанию финансовой помощи Вооруженным силам Украины.
Суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.