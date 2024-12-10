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Рязанка вошла в число победителей проекта «Россия — страна возможностей» — «СпортТрек»
Педагог из Рязанской области Наталья Кузькина вошла в число победителей проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «СпортТрек», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Рязанка вошла в число победителей проекта «Россия — страна возможностей» — «СпортТрек». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Педагог из Рязанской области Наталья Кузькина вошла в число победителей проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «СпортТрек», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Конкурс «СпортТрек» направлен на стимулирование граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Он является новым проектом Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

По словам губернатора Павла Малкова, президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет тысячи талантливых людей.

«Она помогает двигаться вперед, становиться лучше, получать современные компетенции. На этой площадке есть программы и конкурсы для людей разных возрастов и интересов. Рязанцы — ее активные участники. Ежегодно десятки жителей региона становятся участниками и победителями федеральных проектов. Получают гранты на реализацию своих инициатив. Платформа — отличный шанс проявить себя и раскрыть свой потенциал», — отметил губернатор.

Награждение победителей и призеров конкурса состоялось в Москве. Представитель Рязанской области Наталья Кузькина заняла первое место в номинации «Адаптивные виды спорта». Она предложила инициативу по обеспечению доступа к спортивным и активным досуговым программам для детей с ОВЗ.

«Ранее я уже принимала участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всем советую не бояться, подавать заявки на участие в проектах и проявлять инициативу. На самом деле это не только моя победа, но и победа моих учеников и студентов. Очень рада, что приняла участие в «СпортТреке», — сказала Наталья Кузькина.

В рамках финального мероприятия прошла стратегическая сессия на тему перспектив развития проекта «СпортТрек». Участники смогли поделиться впечатлениями об участии в проекте и предложить свои идеи по его развитию.

Справка:

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники проекта смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы. Официально о запуске проекта было объявлено на форуме «Россия — спортивная держава» в октябре. За время работы проекта к нему присоединилось более 20 тысяч человек.