Рязанцам представили карту новогодних локаций
Всего в Рязани появятся 26 новогодний локаций.
Рязанцам представили карту новогодних локаций. Пост опубликовали в паблике Муниципального центра управления Рязани.
Всего в Рязани появятся 26 новогодний локаций: 7 — в Московском районе, 6 — в Железнодорожном, 6 — в Советском и 6 — в Октябрьском районах города.
Ранее жителям пообещали включить праздничную иллюминацию во второй половине декабря.
Напомним, в этом году власти Рязани отказались от новогоднего салюта и праздничного концерта.