Рязанцам представили карту новогодних локаций

Всего в Рязани появятся 26 новогодний локаций.

Рязанцам представили карту новогодних локаций. Пост опубликовали в паблике Муниципального центра управления Рязани.

Всего в Рязани появятся 26 новогодний локаций: 7 — в Московском районе, 6 — в Железнодорожном, 6 — в Советском и 6 — в Октябрьском районах города.

Ранее жителям пообещали включить праздничную иллюминацию во второй половине декабря.

Напомним, в этом году власти Рязани отказались от новогоднего салюта и праздничного концерта.