Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-1°
Срд, 11
-1°
Чтв, 12
-2°
ЦБ USD 99.38 -0.04 10/12
ЦБ EUR 105.1 -1.2 10/12
Нал. USD 98.30 / 100.00 10/12 11:05
Нал. EUR 105.80 / 107.50 10/12 11:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
12 553
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
12 692
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
15 236
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
19 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками СК
Отмечается, что злоумышленники пытаются запугать человека уголовным делом.

Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками высокопоставленными сотрудниками следственного комитета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что злоумышленники пытаются запугать человека уголовным делом.

Для прекращения «уголовного преследования» аферисты требуют перевести им деньги.

При этом они общаются агрессивно, пытаясь оказать на человека эмоциональное воздействие.