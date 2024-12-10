Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками СК

Отмечается, что злоумышленники пытаются запугать человека уголовным делом.

Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками высокопоставленными сотрудниками следственного комитета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что злоумышленники пытаются запугать человека уголовным делом.

Для прекращения «уголовного преследования» аферисты требуют перевести им деньги.

При этом они общаются агрессивно, пытаясь оказать на человека эмоциональное воздействие.