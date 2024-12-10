РИА Новости: в Курахово началось сопротивление подразделений ВСУ

Из Курахово началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ.

Из Курахово началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается», — отметил он.

По его словам, в городе бои перекинулись, в том числе, в западную часть города.