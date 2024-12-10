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Пропавшую в Рязанской области пенсионерку помогла найти собака
Поисковики уже прошли пять километров, когда собака Юка привела группу на участок в СНТ, где было много следов от обуви пропавшей. Животное заметалось, не могло понять, где находилась женщина. Хозяйка собаки попросила дочку пропавшей позвать маму.

Пропавшую в Рыбном пенсионерку помогла найти собака. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры получили заявку о пропаже женщины вечером 9 декабря. Она ушла без верхней одежды.

«Спустя час на месте поиска были кинологи „Поиск-62“, добровольцы „ЛизаАлерт“ Рязань и „Мещеры“. В пути были волонтеры МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева. Каждый выполнял свои задачи, исходя из последнего свидетельства, которое получили добровольцы», — говорится в сообщении.

Поисковики уже прошли пять километров, когда собака Юка привела группу на участок в СНТ, где было много следов от обуви пропавшей. Животное металось, не могло понять, где находилась женщина. Хозяйка собаки с позывным «Прима» попросила дочку пропавшей позвать маму.

Тогда пенсионерка вышла из небольшой деревянной постройки. У нее было переохлаждение. На место вызывали вызвали скорую помощь. Женщину посадили в машину добровольцев, чтобы отогреть и привезти ближе к дому.

Напомним, о пропаже пенсионерки стало известно в понедельник, 10 декабря.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт»