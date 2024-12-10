Приставы арестовали у 63-летней женщины имущество в Рязанской области

Женщина не платила налоги продолжительное время.

Приставы по Сараевскому, Ухоловскому и Сапожковскому районам арестовали у 63-летней жительницы Ухолова автомобиль ГАЗ-3302, 2007 года выпуска. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что, женщина не платила налоги продолжительное время. Общая задолженность составила 50 тысяч рублей.

«Для оплаты задолженности у нее есть 10 суток. Если в течение этого срока она не оплатит долг, машину оценят и выставят на продажу», — говорится в сообщении.