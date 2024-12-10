На содержание платных парковок в Рязани потратят 9,8 миллионов рублей

Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года.

На содержание платных парковок в Рязани потратят девять миллионов 850 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик должен обеспечить стабильное функционирования платных парковок, платежную инфраструктуру, оплаты абонемента и парковочного счета, а также фото- и видео- фиксацию на местах.

Кроме того, на подрядчика возложили ответственность за информирование рязанцев о правилах оплаты и об их изменениях.

Согласно тендеру, в Рязани 1500 платных парковочных мест.

Подрядчик по своему усмотрению может увеличить их количество до 1650.

Средства выделят из горбюджета. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года.

Ранее в Рязани установили 33 паркомата на улицах: Право-Лыбедская, Радищева, Павлова, Кудрявцева, Краснорядская, Николодворянская, Семинарская, Пожалостина, Кольцова, Соборная, Полонского Свободы, Введенская, Ленина, Горького, Чапаева, Яхонтова.