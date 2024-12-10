На рязанской ВДНХ установили новогодние декорации

В этом году основным цветом декораций стал красный. На ВДНХ появились фигурки гусей в красных свитерах, елки и красный «Москвич».

На рязанской ВДНХ установили новогодние декорации. Фото опубликовали в паблике «Рязань. 4 сезона».

В этом году основным цветом декораций стал красный. На ВДНХ появились фигурки гусей в красных свитерах, елки и красный «Москвич».

Напомним, в прошлом году в Торговом городке все празднование Нового года прошлов стиле СССР.

Фото: Марина Кокорина