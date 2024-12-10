На рязанской трассе «семерка» насмерть сбила пенсионерку
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 9 декабря, в Клепиковском районе на 420-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
На рязанской трассе «семерка» насмерть сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 9 декабря, в Клепиковском районе на 420-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21074 наехал на пешехода — 76-летнюю жительницу Московской области.
Пешехода с различными травами доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.
Проводится проверка.