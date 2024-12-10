Мошенники обманули участника СВО из Рязанской области на 100 тысяч рублей

Злоумышленники обманули мужчину летом 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 (мошенничество), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Участника СВО из Сараевского района мошенники обманули на 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ИД «Пресса».

Как указано в публикации, злоумышленники обманули мужчину летом 2024 года. Он дождался отпуска, приехал домой и обратился в полицию с заявлением.

Как рассказал военный, мошенники оформили на него кредит через мобильное приложение на 100 тысяч рублей. Деньги злоумышленники перевели на свои счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 (мошенничество), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.