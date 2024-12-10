Многодетную рязанку отправили в колонию за кражу из липецкого супермаркета

Детей забрали органы опеки.

Многодетную рязанку отправили в колонию за кражу из липецкого супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что уже дважды судимая женщина, пыталась снова совершить кражу.

Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дети, старший из которых 2017 г. р., а младший ребенок 2023 г. р., переданы в органы опеки.