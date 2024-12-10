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Малков принял участие в парламентских слушаниях на тему «Сохранение объектов культурного наследия»
Рязанская область входит в число пяти пилотных регионов долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия России, которая запущена по поручению президента РФ.

В понедельник, 9 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в парламентских слушаниях на тему «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: программный подход и законодательное обеспечение», которые провела председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, предстоит изменить саму философию обращения с объектами историко-культурного наследия, сделать ее осмысленной, современной, открытой, прозрачной.

Рязанская область входит в число пяти пилотных регионов долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия России, которая запущена по поручению президента РФ.

В ходе слушаний Павел Малков внес ряд предложений, направленных на повышение эффективности этой работы в регионах.

В частности, губернатор отметил необходимость упрощения процедур в сфере охраны памятников культуры и исключения многослойности правового регулирования, предложил включить все требования в единый нормативный документ регулирования градостроительства.

«Предлагаем включить все требования в один нормативный документ регулирования градостроительства. В регионе сейчас гармонизируем генплан, правила землепользования и застройки и регламенты исторических поселений и достопримечательных мест. Работаем над новым проектом документа об историческом поселении в Рязани. В Рязани более 3 тысяч объектов культурного наследия. Очень сложная и дорогая процедура проектирования, затем реставрации, которая тоже существенно дороже, чем обычный ремонт. На практике это зачастую препятствует восстановлению объектов. Для нас важно все-таки объекты сохранять и давать им новую жизнь», — сказал он.

Губернатор добавил, что в рамках долгосрочной программы в Рязанской области как в пилотном регионе прорабатываются индивидуальные программы передачи инвестору и восстановления нескольких знаковых объектов культурного наследия.

Рассматривается возможность применения мер поддержки, в том числе для льготного кредитования инвестора.

Предложения, озвученные губернатором на парламентских слушаниях, направлены для рассмотрения в Министерство культуры и представлены в Совет Федерации.