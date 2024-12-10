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Корпорация развития получила приглашение открыть площадку в индустриальном парке в Китае
Предложение о российско-китайском сотрудничестве делегация из Шэньян сделала руководству Корпорации развития в рамках деловой встречи 6 декабря.

Презентовать инвестиционный потенциал региона на северо-востоке КНР, представить продукцию рязанских производителей, наладить сотрудничество с китайскими предпринимателями — эти и многие другие возможности получит Рязанская область при открытии торгово-выставочной зоны на территории российско-китайского промышленного парка в городе Шэньян провинции Ляонин.

Предложение о российско-китайском сотрудничестве делегация из Шэньян сделала руководству Корпорации развития в рамках деловой встречи 6 декабря.

Коллеги из Китая выразили готовность предоставить Рязанской области в пользование на безвозмездной основе выставочную зону площадью 2000 кв. метров.

«Наш индустриальный парк создан для русских предпринимателей и для китайского бизнеса, который сотрудничает или планирует партнерство с Россией. Мы предлагаем вашему региону открыть свою выставочную зону и презентовать потенциал Рязанской области китайскому бизнесу», — отметил руководитель представительства города Шэньян в Москве господин Ли Пэн.

На встрече также обсудили перспективы создания в ИП «Рязанский» бондовой зоны. Работа в этом направлении уже ведется, в парке идет строительство Международного терминала «Дягилево», прокладываются 14 км ж/д путей с пропускной способностью около 200 вагонов в сутки.

Создание таможенного пункта станет важным фактором успеха для многих инвестпроектов, которые реализуются на территории ИП, в частности, производства погрузчиков Heli и Jac.

По словам гостей из Поднебесной, «все китайские предприниматели интересуются бондовой зоной в районе Москвы», и создание таможенной площадки в Рязани привлечет многих инвесторов. Китайские коллеги выразили готовность поделиться опытом по созданию в ИП в Шэньяне комплексной бондовой зоны площадью 300 тысяч кв. метров.

Стороны договорились о заключении меморандума о сотрудничестве.