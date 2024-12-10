Госдуме приняла проекты об отвественноси за продажу детям вейпов и баллончиков со сжиженным газом

Во вторник, 10 декабря, Госдума приняла в I чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям вейпов и штрафах за продажу баллончиков со сжиженным газом.

Госдуме приняла проекты об ответственности за продажу детям вейпов и баллончиков со сжиженным газом. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 10 декабря, Госдума приняла в I чтении проект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям вейпов и штрафах за продажу баллончиков со сжиженным газом.

Ранее в России до двух миллионов увеличили штрафы за продажу сигарет и вейпов детям.