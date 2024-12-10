Госдума рассмотрит закон о штрафах до 600 тысяч за продажу зажигалок детям

Согласно поправкам, за продажу зажигалок детям будет полагаться такое же наказание, как и за продажу сигарет.

Госдума рассмотрит закон об административной ответственности за продажу зажигалок и других товаров, содержащих сжиженный газ, детям. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что документ предполагает изменения в статью КоАП «Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно поправкам, за продажу зажигалок детям будет полагаться такое же наказание, как и за продажу сигарет. Это штраф до 60 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч для должностных лиц и до 600 тысяч — для юридических.