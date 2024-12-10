ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

«Госавтоинспекция советует перед поездкой учитывать ухудшающие погодные условия, следовать правилам безопасности на дорогах, а именно: соблюдать скоростной режим, держать безопасный боковой интервал и дистанцию между автомобилями», — отметили в посте.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение опубликовали в официальном сообществе Госавтоинспекции «Вконтакте».

«Госавтоинспекция советует перед поездкой учитывать ухудшающие погодные условия, следовать правилам безопасности на дорогах, а именно: соблюдать скоростной режим, держать безопасный боковой интервал и дистанцию между автомобилями», — отметили в посте.

Рязанцам посоветовали также быть внимательными вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к нерегулируемому переходу, заранее снижать скорость.