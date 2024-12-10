Эксперт дал прогноз по курсу рубля на середину декабря

По его мнению, доллар будет на уровне 96,5-102,5 рублей, евро — 100-106,5 рублей, юань — 13,3-14,1 рубля.

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на середину декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева.

По его мнению, доллар будет на уровне 96,5-102,5 рублей, евро — 100-106,5 рублей, юань — 13,3-14,1 рубля.

«Российская валюта с начала наступления зимы сформировала мощный растущий импульс благодаря накопленному эффекту от продажи экспортной выручки крупных экспортных компаний. Весомая поддержка рублю пришла и благодаря отказу Банка России от закупки иностранной валюты», — отметил Соболев.